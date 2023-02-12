Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные источника open4buisness.com.

В источнике говорится о том, что за время российского вторжения в Украину страна потеряла около 44% атомной генерации, частично Украина лишилась без такого количества энергетики из-за обстрелов российской армии, частично — из-за того, что некоторые блоки АЭС находится на временно оккупированных территориях.

Также Денис Шмыгаль рассказал о том, что Украина лишилась ещё и 75% мощности теплоэлектростанций, а также 33% блочных теплоэлектроцентралей. Шмыгаль отметил, что в этом также виновата армия России.

Кроме того, украинский премьер-министр отметил, что каждая вторая станция компании «Укрэнерего» была атакована спустя четыре месяца.

Отдельно Денис Шмыгаль сказал о том, что хоть российская армия и продолжает ракетный террор в отношении Украины, но большинство граждан страны до сих пор имеют тепло, воду и электричество.

Напомним, что ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о том, какая организация может сыграть ключевую роль во время восстановления Украины.