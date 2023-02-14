В еженедельном мониторинге эксперты KSE Institute отметили, что всего 6,2% иностранных компаний полностью свернули деятельность и окончательно покинули рынок Российской Федерации по состоянию на 12 февраля, информирует «НБН».

В частности, на рынке страны-оккупанта прекратила работу 191 иностранная компания, 1169 (38%) – свернули сделки и заявили о намерении уйти. Еще 1223 (39,7%) бизнесов с иностранными инвестициями без ограничений продолжают функционировать на рынке РФ, 496 (16,1%) приостановили новые инвестиции в государстве-террористе, но продолжают выжидать.

Аналитики объяснили, что в основном предпочитают остаться в России меньшие бизнесы с более низкими доходами, в то время, как компании с большими доходами выжидают, снизив объемы инвестиций.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк озвучил количество компаний, которые вышли с рынка РФ после начала полномасштабной войны.