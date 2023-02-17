Об этом пишет информационный портал «НБН», ссылаясь на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля, размещенное на официальной странице Кабинета Министров Украины.

По словам Шмыгаля, только за прошлый год, внутренне перемещенным особам было выплачено 53,5 млрд гривен, а в текущем году, запланировано автоматическое продление подобных выплат.

Кроме того, в 2023-м году продолжат полноценно начислять субсидии самым уязвимым категориям населения. В частности, в этом феврале, средний размер субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в нашей стране, составил 1,684 тыс. гривен, и такую социальную помощь получили в 2,3 млн домовладений.

Также, в правительстве решили не увеличивать тарифы на «коммуналку», и помочь органам местного самоуправления таким образом, чтобы и они оставили свои тарифы без каких-либо изменений. При этом, правительственные программы соцвыплат сделают более адресными, что позволит поднять их сумму.

«В условиях, когда более половины всех расходов бюджета идут на защиту нашей страны, мы все равно находим ресурсы, чтобы поддерживать тех, кто в этом больше нуждается», — акцентировал Шмыгаль.

Ранее мы писали, что Нидерланды готовы передать Украине около 20 тысяч снарядов для танков «Leopard».