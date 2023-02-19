Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на данные немецкого источника «Deutsche Presse-Agentur«.

В источнике говорится о том, что на данный момент в Германии пребывает на 65 тысяч украинцев больше, чем было до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Представитель Федерального агентства занятости Даниэль Терценбах рассказал о том, что все эти украинцы на данный момент работают и соответственно оплачивают налоги в государственные фонды.

Также Терценбах отметил, что ещё 21 тысяча украинцев в Германии занята на мини-роботах. То есть, они могут одновременно и работать и получать помощь от государства.

Терценбах сказал, что благодаря украинским беженцам рынок труда Германии находится в благоприятном состоянии и дефицит кадров отсутствует.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что МВФ готовит новую мониторинговую миссию в Украине.