О значительных поставках не только сырья для нефтепереработки из РФ в Китай, превысившими ранее зафиксированные отметки(на апрель 2020-го года), пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «Bloomberg».

Российской нефтью с высокой активностью закупаются как частные, так и государственные НПЗ Китая. Экспорт сырой нефти и конденсата из РФ подскочил до 1,52 млн баррелей/ежедневно, ввоз нефти и мазута в КНР сравнялся с 1,66 млн баррелей/ежедневно.

Таким образом, с декабря 2022-го года, Китай фактически стал доминировать в закупках сорта нефти «ESPO», который можно без задержек доставить с Дальнего Востока Российской Федерации. Информация относительно слежки за грузовыми судами показывает, что из западных портов РФ, Приморска и Новороссийска, где «заливают» сорта «Urals» и прочие разновидности такого сырья, в Китай может поступать еще больше нефти.

Предполагается, что Китай покупает нефть на фоне стабилизации своей экономической сферы после последствий пандемии коронавирусной инфекции, но вполне возможно – из-за дешевизны российских ресурсов, и отсутствия у страны-агрессора доступа к привычному рынку.

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