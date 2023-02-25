Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на данные источника «Економічна правда«.

Как говорится в источнике, одна из наиболее крупных нефтяных компаний Польши PKN Orlen SA больше не получает нефть от России. Об этом заявил главный директор самой компании Даниэль Обайтек.

Также директор компании рассказал о том, что всего лишь 10% нефти PKN Orlen SA было из России, и то вскоре российские поставки будут заменены другими.

Отдельно Даниэль Обайтек сообщил, что прекращение поставок нефти из России никаким образом не повлияет на собственных потребителей и к такому исходу руководство компании было готово. Что стало причиной прекращения поставок нефти — не сообщается.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что цена российскую нефть Urals упала в несколько раз.