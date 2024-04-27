О том, что пониженный уровень инфляции во время войны, колеблющийся в диапазоне от 3 до 4 процентов, является признаком не оздоровления экономической сферы, а продолжения процессов стагнации в ней, пишет «НБН», ссылаясь на мнение главы аналитического направления Сети защиты нацинтересов «АНТС» Ильи Несходовского, опубликованное «Укринформом».

По словам Несходовского, низкие показатели инфляции в условиях ужесточенных рисков лишь тормозят перспективу любого экономического роста. В частности, до недавнего времени НБУ удерживал учетную ставку на отметке в 14,5 процента, сохраняя высокую доходность своих депозитных сертификатов, что наносило удар по кредитованию экономического сектора страны.

Например, бизнесу негде было брать средства, поскольку вышеописанные факторы не позволяли работать кредитованию на должном уровне, а объемы внутренних инвестиций были исчерпаны, и все это при том, что «государственные программы ограничены, а внешние инвестиции невозможны».

Выходом из подобной ситуации, по мнению аналитика, могло бы стать не только резкое понижение Нацбанком учетной ставки (уже составляет 13,5 процента), но и полноценный отказ от искусственного сдерживания темпов инфляции с определенным контролированием роста ее пиковых значений.

Ранее мы писали о том, что в НБУ объясняли причины замедления темпов инфляции весной.