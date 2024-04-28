О том, что в следующем месяце, колебания курса американской валюты зависят от стратегии НБУ, касающуюся регулирования внутреннего валютного рынка, пишет «НБН», ссылаясь на мнение главы казначейского департамента «Глобус-Банка» Тараса Лесового, опубликованное в «РБК-Украина».

По словам Лесового, банк-регулятор, судя по всему, сохранит направление на либерализацию рынка, то есть, в очередной раз минимизирует степень своего влияния на ценообразование курса при торгах на «межбанке», что, соответственно, отразится на стоимости доллара в «обменниках».

Впрочем, полноценно политику своевременных валютных «вливаний» Нацбанк не проигнорирует, и их темп станет варьироваться в зависимости от позиций гривны. В частности, банкир прогнозирует нижеуказанные диапазоны колебаний в мае:

на межбанковском валютном рынке — от 39 гривен до 41 гривны за доллар;

на наличном рынке — аналогичные от 39 гривен до 41 гривны за доллар.

Однако, вероятны каждодневные курсовые изменения: на «межбанке» до 0,2-0,3 гривны, в коммерческих финучреждениях — до 0,3-0,5 гривны и в обменных пунктах — до 0,5 гривны.

Ранее мы писали о том, что в Минэкономики рассказывали, как будет колебаться средний курс доллара в 2024-2025 годах.