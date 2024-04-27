О том, что одна из ракет, выпущенная сегодня ночью российско-оккупационными войсками в период массированной атаки на Украину, свалилась буквально в менее 20 километрах от границы соседнего государства, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт премьер-министра Польши Дональда Туска.

По словам Туска, этой ночью РФ ударила по Львовщине «десятками бомб и ракет» — один из последних типов вражеских боеприпасов упал в 15 километрах от польской границы. При этом, Моравецкий (экс-премьер Польши) не прекращает разрабатывать совместную антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками (видимо, речь идет о венгерском лидере Викторе Орбане) в Будапеште.

Туск сделал акцент на намерениях своего бывшего коллеги:

Глупость? Предательство? Или и то, и другое?

Ранее мы писали о том, как Дуда комментировал провокации РФ с ракетами в воздушном пространстве Польши.