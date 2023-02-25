Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на официальный сайт Всемирного банка.

Как стало известно из официального заявления Всемирный банк готовится выделить Украине дополнительное гранатовое финансирование на сумму в 2,5 миллиарда долларов США.

Сообщается, что данное финансирование будет выделено в рамках проекта Всемирного банка «PEACE» и пойдет оно на обеспечение основных государственных функций в условиях войны.

Данная сумма будет предоставлена украинскому правительству после всех соответствующих проверок. Деньги пойдут на выплаты пенсий украинцам, на улучшение системы здравоохранения, а также на помощь особям, которые были вынуждены покинуть собственные дома из-за боевых действий.

Также президент Всемирного банка заявил, что с момента начала полномасштабного вторжения России организация представлена Украине финансирование на сумму более 20 миллиардов долларов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Всемирный банк выделяет деньги для Украины, которые должны пойти на ремонты дорог.