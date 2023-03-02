Как информирует «НБН», телеграм-канал «Санкции в РФ» пишет, что Дерипаска признал, что ситуация с экономикой в России находится на печальном уровне.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Миллиардер Олег Дерипаска предложил в два-три раза снизить количество российских чиновников. Также он выступает за уменьшение количества правоохранителей РФ «в пару раз». Согласно словам олигарха, нынешнее количество чиновников стало весьма серьезной обузой для экономики, на которой и без того висят санкционные «гири», а легкий стресс поможет улучшить ситуацию».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Бельгии были арестованы деньги россиян.