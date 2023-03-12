Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на официальное заявление Тулси Габбард в эфире телеканала «Fox News«.

Во время своего интервью Габбард заявила, что версия о том, что в подрыве трубопроводов «Северный Поток» виноваты якобы украинские диверсанты, а сам президент Зеленский мог и вовсе быть не в курсе этого события является полной ложью.

По её мнению диверсию на газопроводах совершили американцы и виноваты в этом исключительно США и НАТО. Габбард считает, что всё это время американские представители врали о диверсии на трубопроводах, а после чего решили ещё и выдумать неправдивую историю об украинских диверсантах.

Напомним, что временем ранее президент Зеленский прокомментировал возможную причастность украинцев к подрыву трубопроводов «Северный Поток».