Во время брифинга с главой правительства Финляндии Санной Марин президент прокомментировал сообщения СМИ о том, что за подрывом «Северного потока» стоят неправительственные организации, в которые «могут входить украинцы», информирует «НБН».

По словам Зеленского, Украина не имеет никакого отношения к инциденту с газовым трубопроводом. Глава государства подчеркнул, что подобные сообщения помогают Российской Федерации и их публикуют, чтобы замедлить предоставление военной помощи нашей стране.

Глава государства отметил, что Киев прекрасно понимает, откуда могла поступить такая информация. По его мнению, опасно, что независимые средства массовой информации публикуют подобные материалы.

«Это играет только на руку России», — заявил украинский лидер, добавив, что в дискредитации нашей страны также могут быть заинтересованы бизнес-группы, которым не выгодно введение мощных санкций.

Ранее Совет нацбезопасности США сообщил, нашел ли Вашингтон украинский след в подрыве «Северного потока».