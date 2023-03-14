О том, что на этот вторник, 14-е марта, цифровое средство платежей Bitcoin преодолело отметку в 26 000 долларов США/единица, и аналогичные позитивные скачки курса не фиксировались в течение минимум десяти месяцев, пишет «НБН», ссылаясь на материал ресурса CoinDesk.

В частности, по состоянию на 4 часа вечера вторника(время по Киеву), курс уравнялся с 26 480 долларов США за одну монету, то есть за последние сутки, рост составляет уже более 10 процентов. Вероятно, что за эту криптовалюту дают значительно большие суммы, из-за замедления темпов инфляции в США в этом январе – до 0,4 процента.

Таким образом, похоже, курс Bitcoin напрямую зависит от скорости инфляции, снижение которой позволяет исключить существенные расходы на продукты питания и электроэнергию. Bitcoin вырос даже больше, чем предполагали эксперты, до 0,5 процента в феврале, против 0,4 процента в январе, и скептические долгосрочные прогнозы относительно 0,4 процента попросту не оправдались.

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