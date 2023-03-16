О том, что интернет-гигант «Яндекс» и электронная торговая площадка «Ozon» больше не смогут продавать свои ценные бумаги на биржевой платформе «Nasdaq», но и это еще не все, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания Reuters.

Как отмечают в «Nasdaq», все еще «сохраняются геополитические обстоятельства, вызванные Россией», что потенциально связывают и с деятельностью «Яндекса»: этот так называемый «российский Google», в 2022-м году продал свою новостную ленту и домашнюю страницу контролируемому Кремлем конкуренту от «Mail.ru» — «ВКонтакте».

Отметим, что в «Яндекс» и «Ozon» ранее заявляли, что обжалуют предварительное решение об ограничениях, которое американская биржа приняла еще в 2022-м году. Однако вопреки тому, что ни одна из этих российских компаний пока не попала в санкционный пакет Запада, за исключением топ-менеджеров «Яндекса», новые запреты начнут действовать без какой-либо возможности обжалования.

Также, «делистингу» (удалению из списков биржи) подвергнутся сайт по поиску и подбору вакансий «Headhunter» и сервис платежных услуг «Qiwi».

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