Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на сайт президента Украины.

Сообщается, что помимо Башара Асада в новом санкционном списке Украины оказались и действующие премьер-министр Сирии Хусейн Арнус, а также глава Министерства иностранных дел Сирии Фейсал Аль-Микдад.

Помимо этих лиц под санкции также попало ещё около 300 человек, среди которых присутствуют граждане России и Сирии, а также один граждан Украины.

Что касается санкций против Башара Асада, то известно, что они будут введены на 10 лет. На это время Асад не может вести никакой деятельности в Украине.

Напомним, что ранее украинский президент совместно с другими высокопоставленными чиновниками и генералами провели переговоры с представителями США.