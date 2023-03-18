Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на официальную пресс-службу украинского президента.

В заявлении идется о том, что глава Офиса Президента, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, министр обороны Украины и ещё ряд высокопоставленных украинских генералов провели переговоры с представителями американских властей, в числе которых были Джейк Салливан, Ллойд Остин и Марк Милли.

Известно, что представители украинских властей уведомили американскую сторону о ситуацию на фронте в стране. Также украинская сторона рассказала о потребностях Вооружённых сил Украины.

Ближе к концу встречи к обсуждению присоединился президент Украины Владимир Зеленский, он поделился мнением касательно освобождения украинских земель в будущем.

Украинские власти поблагодарили США за всестороннюю поддержку.

Напомним, что временем ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Брюссельские договоренности работают.