Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на издание «Financial Times«.

В источнике говорится о том, что представители некоторых европейских компаний заявили о серьёзных трудностей в производстве боеприпасов для украинской стороны. Связано это с тем, что производителям снарядов попросту не хватает взрывчатых веществ.

Эксперты предполагают, что в таком случае активное наращивание производства боеприпасов может задержаться аж на три года, соответственно, украинская сторона не сможет в таком случае получать нужное количество снарядов.

Также отдельно стоит отметить, что решение данной проблемы представители компаний ЕС до сих пор не нашли.

Напомним, что временем ранее сообщалось о том, что Россия в войне против Украины использует боеприпасы китайского производства.