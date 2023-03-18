Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные японского издания «Kyodo News«.

Представители США считают, что российские войска использовали в войне против Украины китайские боеприпасы. При этом, сообщается, что США не уверены в том, что данные боеприпасы были переданы китайской стороной.

Кроме того, в Вашингтоне сообщили, что в том случае, если использование китайских боеприпасов в войне против Украины будет официально подтверждено, то США готовы принять меры касательно Китая.

Напомним, что временем ранее стало известно о том, что во время будущей встречи Путин и Си Цзиньпин могут обсуждать обход западных санкций.