На встрече Европейской Бизнес Ассоциации Марченко озвучил ключевую задачу министерства и рассказал, во сколько обходится Украине военная кампания против российских оккупантов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу ЕБА.

По словам главы Минфина, ежемесячно наша страна тратит на войну с Россией 130 миллиардов гривен, в то время, как государственный бюджет страны получает доход в 80 миллиардов гривен.

Министр сообщил членам ЕБА, что на прошлой неделе Верховная Рада поддержала изменения в государственный бюджет, которые позволят выполнить ключевую задачу – увеличение расходов на военную сферу.

Марченко добавил, что в этом году важно собрать запланированные налоги. При этом чиновник заверил, что правительство не намерено вносить кардинальные налоговые изменения.

Напомним, российский оппозиционер Геннадий Гудков рассказал, что Кремль может финансировать войну, несмотря на дефицит в госбюджете РФ.