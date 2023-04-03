В эфире телемарафона Высоцкий сообщил, что в этом сезоне доступ к отечественной продукции должен возрасти, благодаря значительно большему урожаю овощей, информирует «НБН».

По словам министра, за последние десятилетия большая часть производства овощей, в частности лука и моркови, была на территориях Херсонской и Запорожской областей. Из-за полномасштабного вторжения ВС РФ, в конце февраля прошлого года эти овощи не удалось получить украинскому потребителю. Кроме того, фермеры не успели существенно нарастить эту продукцию в других регионах.

Чиновник сообщил, что в этом году планируется возобновление выращивания овощей, в частности «борщевого набора», там, где последние годы этого не делали, благодаря подготовке фермеров.

Он отметил, что в связи с этим ожидается увеличение доступа к отечественному продукту украинских потребителей, а сложная ситуация, которая сложилась этой зимой-весной, не должна повториться.

Отметим, что в Украине изменилась стоимость «борщевого набора», так как существенно снизилась цена на один из овощей.