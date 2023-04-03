О том, почему серьезно снизился спрос на свеклу, и как это повлияло на цену данного продукта, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал East Fruit.

В частности, на данный момент, оптовая стоимость свеклы в Украине составляет от 5 до 7 гривен/один килограмм, что, в среднем, фактически на 14 процентов меньше, чем за неделю до такого ценового мониторинга. Кроме того, расширилось количество предложений некондиционной свеклы, которую производители согласны отгружать от 2 гривны/один килограмм.

Подобное падение стоимости связывают с увеличением предложений столовой свеклы на рынке, так как те хозяйства, которые ранее воздерживались от реализации, сегодня активно распродают все имеющиеся запасы.

Таким образом, сейчас цена столовой свеклы в Украине, в среднем, в 1,6 раза меньше, чем на конец марта 2022-го года. Однако определенные продавцы полагают, что такая тенденция относительно снижения цен, сохранится и в дальнейшем, вопреки сезонному сокращению предложения этой продукции. Стоит отметить, что сейчас стоимость такого нужного корнеплода, за один килограмм, на полках украинских магазинов начинается с 10 гривен.

Ранее мы писали, что в апреле в Украине изменится стоимость некоторых коммунальных услуг.