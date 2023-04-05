Глава Кабинета министров рассказал, что Всемирный банк оценил комплекс работ по гуманитарному разминированию нашей страны в 37,4 миллиарда долларов.
Об этом информирует «НБН» со ссылкой на правительственный портал.
Шмыгаль уточнил, что в этом году Украине будут необходимы 397 миллиардов долларов на обезвреживание боеприпасов. В связи с этим премьер-министр призвал союзников к активному взаимодействию, акцентировав внимание на формате патроната государств «Большой семерки» над заминированными регионами.
Глава украинского правительства подчеркнул, что страны-партнеры, помогая осуществить такие работы, будут способствовать выполнению проектов по восстановлению инфраструктуры.
Напомним, что генеральный секретарь НАТО хочет увеличить сумму помощи Украине от государств-членов Альянса.