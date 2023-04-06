Как информирует «НБН», об этом говорится в материале PortSEurope.

Отмечается, что соответствующий запрет начнет действовать с восьмого апреля. Он будет распространяться на корабли, которые были указаны в российском морском реестре судоходства.

Как известно, изначально Болгария запретила входить в свои порты кораблям под флагами России с семнадцатого апреля минувшего года, так как эта мера ограничения была предусмотрена пятым пакетом европейских санкций.

Но сейчас действие запрета начало расширяться и на те суда России, которые ходят по морям под флагами иных государств, ведь такие тоже есть.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против влиятельных россиян.