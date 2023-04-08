Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Минобороны Британии.

Как говорится в отчёте за 8 апреля, армия Российской Федерации не смогла довести Украину до полного энергетического коллапса в период осень-зима 2022-2023. Главной целью российского руководства было оставить Украину без энергетики.

В рамках данной кампании армия Российской Федерации наносила большое количество дистанционных ракетных ударов по энергетических объектах. Со временем эти ракетные удары постепенно уменьшались, а вскоре могут вовсе прекратиться. Представители британской разведки считают, что Российская Федерация уже постепенно сворачивает эту кампанию, так как она не увенчалась успехом.

Также в обзоре отмечается, что крупные энергетические компании Украины далее продолжают искать замену повреждённым компонентам, среди которых присутствует большое количество трансформаторов. К слову, там отметили, что сама по себе поставка трансформаторов из других стран является достаточно серьезным вызовом, так как они очень много весят.

В то же время британские эксперты отметили, что работа энергетической системы в стране станет как прежде уже тогда, когда в страну придет теплая погода.

Отметим, что ранее мы сообщали о том, что в ОК «Юг» сделали заявление, касательно возможных ракетных ударов по территории Украины.