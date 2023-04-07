О том, что около десятка российских ракет «Калибр», вероятно, уже подготовлены и снаряжены для запуска по городам Украины, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение руководительницы пресс-центра ОК «ЮГ» Натальи Гуменюк, прозвучавшее на YouTube-канале «Радіо Свобода».

По словам Гуменюк, наблюдается определенная активность группировки кораблей ВМФ РФ: из-за шторма, прошедшего этой ночью, оккупанты отправили все свои ракетоносители в пункты базирования, но уже к утру, в связи с улучшением погодных условий, опять вывели в море только 1 корабль-ракетоноситель. Эти действия свидетельствуют о том, что 8 ракет типа «Калибр» «могут быть готовы и снаряжены к запуску».

Также, руководительница пресс-центра ОК «ЮГ» оценивает вероятность масштабного ракетного удара, как низкую, однако высок потенциал угрозы с воздуха/моря, поскольку запасы ракет у РФ критически снижены, то есть оккупанты продолжат применять воздушные средства поражения типа «Шахедов»/управляемых авиабомб, не забывая и об остатках ракет для «выискивания» систем ПВО Украины, и, «именно поэтому, мы говорим о достаточно высоком уровне угрозы из моря и воздуха».

Ранне мы писали, что Юрий Игнат рассказал, в чем ВСУ должны получить преимущество для успеха контрнаступления.