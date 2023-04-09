Как информирует «НБН», в сообщении Пенсионного фонда Украины говорится, что некоторые продолжающие работать украинцы, даже после выхода на пенсию, могут остаться без перерасчета пенсионных выплат в текущем месяце.

В ПФУ пояснили, что перерасчет некоторым пенсионерам, а соответственно и повышение выплат, будет осуществлено в мае 2023.

Дословно из обнародованного сообщения:

Все из-за того, что право на автоматический перерасчет определяется страховым стажем, который был приобретен, в частности, до февраля месяца 2023 года. И то, что страхователи предоставляют отчеты за первый квартал 2023-го в Государственный реестр обязательного государственного социального страхования до десятого мая.

Другими словами, повышенные пенсии некоторым украинцам начнут выплачивать только в июне с доплатой за апрель и май месяцы. Также известно, что размер перерасчета для каждого индивидуален. Это будет относиться к тем, кто после назначения или же предварительного перерасчета пенсии продолжает работать.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что некоторые из украинцев могут и вовсе не получить свои пенсии.