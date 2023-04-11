Во время рабочего визита в США Марченко встретился с управляющим директором Международной финансовой корпорации Махтаром Диопом. Министр, обсуждая сотрудничество Украины с организацией, сообщил, какая сумма необходима нашей стране на масштабное послевоенное восстановление.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на сайт Минфина.

По словам Марченко, восстановление Украины после завершения боевых действий обойдется в 411 миллиардов долларов. В то же время для быстрого восстановления страны в этом году Киеву необходимо 14,1 миллиарда долларов, на что из государственного бюджета уже выделили 3,3 миллиарда долларов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, сколько будет стоить Украине гуманитарное разминирование территорий, озвучив оценку Всемирного банка.