Как сообщает «НБН«, об этом сказано в материале издания Bloomberg.

Всемирный банк сегодня сообщил о готовности выделить грант на сумму 200 миллионов долларов для реализации проекта по возобновлению украинской энергетической инфраструктуры, — указано в сообщении.

Более того, ожидается, что партнеры Киева предоставят дополнительное финансирование в размере до 300 млн долларов в качестве грантов и иных видов вкладов в процессе расширения масштабов проекта.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль сегодня, 12 апреля, пребывает в Соединенных Штатах с рабочим визитом. Политик надеется на подписание новых договоренностей по поддержке Украины. Днем ранее канадские власти анонсировали очередной пакет военной помощи Украине.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в ОПУ подсчитали, сколько активов РФ нужно еще арестовать в пользу Украины.