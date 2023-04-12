О том, что правительство Украины, за последующие насколько лет, рассчитывает «привлечь» в качестве компенсации не менее 100 миллиардов долларов США, инициировав аресты российской собственности по всему миру, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главного консультанта отдела организационной работы Кабинета руководителя ОПУ Олега Гавриша, опубликованное «Укринформом».

Отметим, что на данный момент, в Киеве оценивают общие финансовые потери от российской агрессии суммой от 700 до 800 миллиардов долларов США, при этом, с каждым днем боевых действий в Украине, данные числа возрастают многократно. Таким образом, наша страна хочет как можно скорее получить арестованные по всему миру российские суверенные (находящиеся во владении государства-агрессора и госкомпаний РФ) активы – на сумму около 100 миллиардов долларов США, и уже существуют соответствующие решения ООН/прочих стран, но на этот важный процесс, может уйти от 5 до 7 лет, а в определенных ситуациях — и все 10.

Помимо этого, правительство подготавливает аналогичные механизмы, касающиеся изъятия иных активов россиян за рубежом — недвижимости/промышленных предприятий/частного бизнеса, если ими владеют не только государственные компании РФ, но и подсанкционные олигархи.

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