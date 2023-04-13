Как информирует «НБН», об этом говорится в материале The Economic Times.

В материале издания говорится, что ограничения могут быть введены уже 19-21 мая во время встречи на территории Японии. Это произойдет накануне ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая запланирована на июнь. Экономические ограничения будут касаться бриллиантов весом в 1 карат.

Издание отмечает, что ограничения могут быть введены 19-21 мая во время встречи в Японии накануне ювелирной выставки в Лас-Вегасе, которая состоится в июне. Санкции будут касаться бриллиантов, весом 1 карат.

Дословно из обнародованного сообщения:

Только что санкции вступят в силу, возникнет неопределенность по поводу занятости почти трех миллионов рабочих в Сурате, алмазном центре Индии, где ограничивают девять из десяти алмазов в мире.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Украина получит от Всемирного банка 200 миллионов долларов США.