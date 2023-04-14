Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», об этом в социальной сети «Твиттер» рассказал глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Речь идет о 200 миллионах долларов США.

Дословно из публикации Шмыгаля:

Когда была встреча с бизнесом США Boeing объявила, что освобождает компании Украины от обязательства в двести миллионов долларов, которые были связаны с проектом «Морской старт». Мы благодарим их за такое важное решение в поддержку Украины. Также мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество и развитие инвестиций компании в нашей стране.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль сделал заявление о том, что Вооруженные силы Украины могут пойти в контрнаступление не весной.