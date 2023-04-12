В интервью американскому изданию The Hill глава Кабмина озвучил свой прогноз относительно сроков контрнаступления Вооруженных сил Украины, информирует «НБН».

По мнению премьер-министра, масштабная военная операция армии Украины может начаться летом. Он отметил, что наибольшее давление относительно начала контратаки защитников происходит изнутри нашего общества. При этом Киев не испытывает такого давления со стороны Запада.

Шмыгаль заверил, что иностранные партнеры понимают, что для начала контрнаступления Украина должна быть готова к нему на все сто и даже больше процентов. Для этого Киев просит у союзников больше военного потенциала, в частности, снаряды, танки, бронемашины и истребители.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, когда Главнокомандующий и Генштаб ВСУ утвердят решение о начале контратаки украинских войск.