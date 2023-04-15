Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на указы президента Украины.

На сайте президента Украины появились соответствующие законы. Указом 228/2023 Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против 87 физических лиц, которые напрямую связаны с Российской Федерации. Отмечается, что значительная часть из них являются спортсмены.

Второй указ 227/2023 президента Украины — это введение санкций против 351 физических лиц, а также против 254 юридических лиц. Примечательно, что среди юридических лиц, попавших под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины присутствует большое количество российских компаний. Известно, что в списке есть «Яндекс», «Рамблер», а также другие российские представители бизнеса, IT-компании и прочее.

Это уже далеко не первый случай, когда Украина вводит санкций против представителей Российской Федерации.

Следует напомнить, что мы также сообщали о том, что Владимир Зеленский прокомментировал казнь украинского военнопленного.