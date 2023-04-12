Об этом пишет «НБН«, со ссылкой на видеообращение президента в телеграм-канале.

Так, президент Украины считает, что сейчас весь мир обязательно должен обратить внимание на то, какие ужасы вытворяет российская армия в Украине.

«Для них нет людей. Сын, брат, муж, чей-то ребенок. Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой, такую привычку уничтожать жизнь» — Зеленский.

Также президент считает, что именно сейчас, после того, как российские оккупанты вновь начали проявлять зверства, как это было ранее в Буче, мировые лидеры должны среагировать на всё это, ведь ни в коем случае российский террор не может одержать победу.

Помимо этого, лидер государства озвучил главную цель Украины в войне против России — это прочность Украины, трибунал для всех убийц и полный разгром российской армии.

Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, что в Сети начало активно распространятся видео казни украинского военнопленного.