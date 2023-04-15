Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление главы партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, которое приводит RMF24.

Из его заявления стало известно, что польское правительство решило запретить ввоз зерна, а также другого продовольствия из Украины в Польшу. Что стало причиной такого решения Качиньский не сообщил, однако известно, что польское правительство готово решить данный вопрос через межгосударственные соглашения.

Он отметил, что украинская сторона об этом решении была проинформирована. В свою очередь, представитель партии «Право и справедливость» рассказал ещё и о том, что в любой момент польская сторона готова обсудить данный вопрос с представителями украинских властей.

Также стоит упомянуть о том, что представители украинского Министерства аграрной политики заявили, что такое решение Польши не соответствует ранее принятым договоренностям. Соответственно, польские власти не должны были запрещать экспорт и транзит украинского зерна.

Мы также сообщали о том, что ранее в Словакии запретили продавать и перерабатывать украинское зерно.