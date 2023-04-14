О том, что в словацком сельскохозяйственном ведомстве остановили реализацию украинской зерновой продукции на внутреннем рынке, из-за присутствия в указанном сырьевом товаре определенных токсических веществ, запрещенных в странах Европейского Союза, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Минсельхоза Словакии.

В частности, введены жесткие ограничения, касающиеся как переработки, так и вывода в оборот уже складированного украинского зерна или муки, произведенной из него, поскольку в изученных образцах, подтверждено наличие пестицида, неразрешенного в ЕС — это вещество оказывает отрицательное влияние на состояние здоровье человека.

Помимо всего вышеописанного, Минсельхоз Словакии проведет проверку всего зерна или муки из Украины, о чем проинформируют посла нашей страны Мирослава Кастрана, включая министров сельского хозяйства государств «Вышеградской четверки», Румынии и Болгарии касательно ситуации при проведении совместной встречи, в рамках «защиты рынков от импорта дешевых товаров из Украины».

Ранее мы писали, что Оман предлагает Украине создать зерновой хаб на своей территории, для упрощения поставки продукции в страны Африки.