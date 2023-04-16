Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», с таким заявлением выступила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен.

Так, в ее сообщении отмечается:

Введенные Штатами экономические ограничения и экспортный контроль в отношении Москвы лишают Россию материалов для войны на территории Украины.

Глава финансового ведомства также добавила, что ограничение цен на нефть РФ в шестьдесят долларов за баррель превращают ожидаемый профицит бюджета России в дефицит.

Джанет Йеллен подчеркнула:

Россия вынуждена сейчас обращаться в Иран и Северную Корею за помощью в поставках военного снаряжения и материалов. И к этому Путина вынудили санкции и экспортный контроль, которые ввели Штаты. Более того, Вашингтон продолжает делать шаги для прекращения уклонения от ограничений.

Ранее стало известно о санкциях, которые Владимир зеленский ввел против агрессора.