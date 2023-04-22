Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на выступление Константина Ушаковского в эфире национального телемарафона.

Из его заявления стало известно, что вскоре в Украине изменятся тарифы на электричество. На данный момент правительство рассматривает два варианта изменения стоимости услуг. Первый — это 2,40 грн за 1 кВт/час, второй — 2,80.

Но, всё же, по словам Ушаковского данный вопрос всё ещё является открытым и представители правительства регулярно рассматривают возможные варианты, касательно изменения стоимости коммунальных услуг.

По словам Ушаковского, данное решение связано с тем, что возобновление работы украинских энергетических объектов обходится довольно дорого, поэтому цены на электричество будут подниматься.

Следует напомнить, что ранее мы писали о том, какая область больше всего пострадала от российских атак по энергетических объектах.