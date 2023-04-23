Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на агентство «Bloomberg«.

Как стало известно из источника, Европейский союз в действительности рассматривает варианты с запретом транзита большого количества товаров через Российскую Федерацию. Такое решение может быть принято для того, чтобы усилить западные санкции и оказать как можно больше давления на агрессора.

Отмечается, что если такое решение будет принято, то многочисленные технологи, транспортные средства и другие подобные товары больше не будут поставлять через Россию, но всё же там отмечают, что далеко не все товары могут попасть под запрет.

Агентство также отмечает, что технологии в Россию в основном поставляются через третьи страны, а это как правило ОАЭ, Турция и Казахстан. Также особое внимание там обратили на то, что такие страны как Эстония и Финляндия очень активно торгуют со странами Центральной Азии, поэтому большое количество поставок совершается как раз таки через РФ.

Нужно отметить, что ранее в Минфине США рассказали о том, как санкции повлияли на Россию.