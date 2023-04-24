О том, что излюбленный утренний напиток многих украинцев, в течение последнего месяца, значительно прибавил в цене, но и это еще не все, пишет «НБН», ссылаясь на тематический портал «Минфин».

В соответствии с данными ценового мониторинга, за минувший месяц, стоимость кофе выросла почти на 20 гривен за упаковку в 0,120 килограмма: основное составляющее бодрящего напитка подорожало с 158 гривен в марте до 177 гривен в апреле. Отметим, что аналогичная тенденция была заметна и с января по март 2023-го года, когда удорожали все марки растворимого кофе, почти на 7 гривен с каждой пачки.

Впрочем, как отмечают эксперты, подобная динамика сохранится и в дальнейшем: рост цен этой весной составит 30 процентов, и от 45 до 50 процентов — уже к осени. Предполагается, что такое изменение стоимости кофе связано с мировым подорожанием зерен кофе, по причине неурожаев в основных странах-поставщиках — Бразилии и Колумбии. В 2022-м году, стоимость 1 килограмма кофейных зерен сорта «арабика» подросла, в среднем, на 30 процентов, а «робусты» — на 19 процентов.

Кроме того, из-за вторжения РФ в Украину морские логистические цепочки перекрыты, и потому кофе ввозят преимущественно авиа- или автотранспортом, за услуги которого платят значительно больше: в 2022-м году кофе подорожал в мире лишь на 19-30 процентов, а в нашей стране — от 35 до 40 процентов.

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