В интервью «24 каналу» замглавы Национального банка Украины Юрий Гелетий прогнозирует, что восстановление экономического сектора нашей страны после войны с РФ будет достаточно длительным, информирует «НБН».

По словам аналитика, исследование экономик стран, которые пережили войну, проведенное экспертами Центра изучения экономики Африки и Оксфордского университета, свидетельствует, что государства в среднем потратили более 20 лет, чтобы вернуться к довоенному уровню ВВП.

Замглавы Нацбанка считает, что восстановление украинской экономики в послевоенный период может произойти быстрее, благодаря глубокому сотрудничеству с Евросоюзом, регулярной международной поддержке, осуществлению плана Маршалла и использованию изъятых активов РФ.

Ранее глава Минфина назвал сумму, необходимую для масштабного послевоенного восстановления Украины.