В эфире национального телемарафона Кудрицкий заявил, что ремонтная кампания весны-лета этого года будет одной из самых сложных из-за масштабных разрушений объектов энергетической системы зимой, а также оккупации нескольких крупных электростанций, информирует «НБН».

По словам главы правления «Укрэнерго», обычно в стране весной и летом наблюдается избыток мощности, и Украина способна экспортировать электроэнергию.

Однако в этом году после массированных атак России ситуация в энергосистеме иная и летом может возникнуть дефицит. Компенсировать его планируют за счет увеличения мощности на ТЭС, которые будут доступны, а также за счет импорта электроэнергии.

Напомним, что в Украине вырастет стоимость электроэнергии. В комитете Верховной Рады рассказали о сроках обновления тарифов.