О том, что с 1-го мая 2023-го года, украинцам можно не готовиться к обещанному росту тарифов на «свет», поскольку сроки малоприятных нововведений несколько сместили по времени, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы профильного комитета ВРУ Андрея Геруса, прозвучавшее в период единого телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

Герус подчеркнул, что со следующего месяца ввести новые тарифы уже не удастся, так как окончательное решение относительно увеличения стоимости электричества все еще не принято. В частности, правительство не успело пересмотреть ценовую политику с Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, «Энергетическим сообществом» и Минэнерго.

Чиновник уточнил, что энергопоставляющие компании обязаны предупреждать всех своих клиентов касательно правок тарифов не менее чем за 3 недели до определенной даты, а так как до прихода 1-го мая осталось гораздо меньше дней, то по этой причине, похоже, дата повышения тарифов будет отсрочена еще на месяц — до 1-го июня.

Ранее мы писали, что согласно одного из основных сценариев повышения, нижнюю планку тарифа для бытовых потребителей намерены сохранить на текущем уровне в 1,44 гривны/кВт-ч при месячном потреблении до 250 кВт-ч, а верхнюю планку тарифа поднять с 1,68 гривны до 2,4-2,8 гривны за 1 кВт-ч при месячном потреблении свыше 250 кВт-ч. Второй вариант роста тарифов – первоначальное увеличение стоимости электроэнергии сразу на 30-40 процентов сразу для всех категорий населения.