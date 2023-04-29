Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «Суспільне«.

Так, из источника стало известно, что одним из первых, кто сообщил о серьезные сбоях в работе системы «ПриватБанк» стал соучредитель «Monobank» Олег Гороховский. Он заявил, что с терминалами и банкоматами «ПриватБанка» случились проблемы и те перестали взаимодействовать с банковскими картами MasterCard. Также проблемы и с p2p-операциями.

Фактически сразу, представитель пресс-службы «ПриватБанка» Олег Серга дал ответ. Он заявил, что на данный момент у сервисов «ПриватБанка» всё в порядке. По его словам, банкоматы и терминалы функционируют так, как и должны функционировать, а сбоев в системе вовсе нет. Также он отметил, что скорее всего проблемы возникли у самой платежной системы MasterCard, так как ранее уже неоднократно поступали жалобы на неё.

Олег Серга заявил, что представители «ПриватБанка», будут разбираться в том, у кого на самом деле возникли проблемы с работой сервисов.

Напомним, мы писали также о том, что в ПриватБанке изменили правила перечисления денег с Польши и Германии.