О том, что для повышения собственной пенсии пенсию, следует отказаться от получения выплат по достижению 60-летнего возраста, и продолжать официально работать, пишет «НБН», ссылаясь на 29-ю статью ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», размещенную на официальной странице Верховной Рады Украины.

В соответствии с указанным законом, если гражданин Украины в самостоятельном порядке отказывается от выхода на заслуженный отдых в положенный срок, то его выплата вырастет на определенные проценты. В частности, если отсрочить получение пенсии на период до 5-ти лет, то за каждый месяц без начисления пенсионного пособия, сумма выплаты увеличится на 0,5 процента; если же отложить пенсию на период от 5-ти лет, то за каждый месяц без пенсионного пособия, размер такой соцвыплаты по возрасту, подрастет уже на 0,75 процента.

Таким образом, украинец, вышедший на покой на 5-ть лет и 7-мь месяцев позднее, сможет рассчитывать на прибавку к своим выплатам в пределах 50 процентов: при пенсии в размере 5 000 гривен, и продолжении работы, то есть при обращении за выплатой после 65-ти лет и 7-ми месяцев, возможная пенсия составит уже 7 500 гривен.

Ранее мы писали о том, кто из граждан Украины сможет уйти на покой в привычные 60-т лет.