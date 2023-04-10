О том, кто из граждан Украины сможет уйти на покой в привычные 60 лет, а также как проверить наличие необходимого трудового стажа, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Пенсионного Фонда Украины (ПФУ).

Начиная со следующего года, украинцы должны располагать не менее, чем 30 годами страхового стажа для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. Тем гражданам, которым недостаточно стажа, придется поработать до 63 лет (накопить минимум 23 года стажа) или 65 лет (накопить минимум 15 лет стажа).

В частности, потенциальный пенсионер может уйти на пенсию по достижению 60 лет, если:

в 2023-м году имеет 30 лет стажа;

в 2024-м году имеет 31 год стажа;

в 2025-м году имеет 32 года стажа;

в 2026-м имеет 33 года стажа;

в 2027-м году имеет 34 года стажа;

в 2028-м году имеет 35 лет стажа.

Стоит уточнить, что заинтересованные граждане, могут вполне самостоятельно свериться с тем, в каком именно возрасте имеют право уйти на заслуженный отдых. Для этого стоит зайти в свой персональный электронный кабинет на странице ПФУ, отыскать вкладку «Мой страховой стаж», и воспользоваться функцией проверки накопленного стажа, включая подсчет того, каким он будет к 60 годам.

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