О том, что такое нововведение касается волонтеров, оказывавшим разнообразную поддержку ВСУ/иным силовым структурам в период войны против РФ, но только если потенциальные получатели финпомощи подпадают под надлежащие условия, пишет «НБН», ссылаясь на постановление Кабмина №604, разъяснения к которой опубликованы на официальной странице Министерства по делам ветеранов Украины.

В частности, подобную единоразовую соцпомощь станут выплачивать волонтерам, получившим инвалидность во время боевых действий, согласно решению межведомственной комиссии в соответствии с ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Начисления будут производить из средств резервного фонда госбюджета, и на выплаты могут рассчитывать:

особы с инвалидностью из-за контузии/травмы/увечья/ранения;

члены семей погибших волонтеров.

Суммы вышеуказанной финпомощи зависимы от степени инвалидности и не только, а именно:

инвалидам 1-й группы — 647 250 гривен;

2-й группы — 517 800 гривен;

3-й группы — 388 350 гривен;

в случае смерти — 1 294 000 гривен.

Ранее мы писали о том, кто в Украине может получить до 200 000 гривен на восстановление, и как это сделать.