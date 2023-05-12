О том, что в первую очередь, такую соцпомощь на покупку стройматериалов и сопутствующие работы, станут выплачивать участникам боевых действий, людям, имеющим инвалидность, ветеранам, семьям погибших защитников Украины, мобилизованным и многодетным семьям, при условии подключения к программе «єВідновлення», пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт главы «Агентства восстановления и инфраструктурных проектов Украины» Мустафы Найема.

Деньги будут выделяться на ремонт крыш, дверей или замену оконных проемов, и начисления предусмотрены для владельцев поврежденных квартир, домов и прочих жилых помещений, например, комнат в общежитиях. Стоит учесть, что в рамках «єВідновлення» не предполагается возврат денег, потраченных на уже завершенное восстановление жилья, так как ожидается введение отдельной процедуры компенсирования для украинцев, которые уже отстроили свои дома/квартиры.

Чтобы рассчитывать на получение денег от государства в ближайшее время, необходимо:

направить сведения относительно поврежденного имущества через госприложение «Дія», выбрав закладку «єВідновлення», доступную в обновленной версии мобильного приложения или на сайте;

оформить карточку «єВідновлення» несколькими способами — в «Дії»/филиалах финучреждения-партнера/в приложение партнерских банков, таких, как «Ощадбанк», «Монобанк», «ПриватБанк», «Сэнс-Банк», «А-Банк» или «ПУМБ»;

сделать заявку на выплату компенсаций в «Діє».

Ранее мы писали, что в ПФУ объяснили, кто из украинцев может получить финпомощь в 7 800 гривен.