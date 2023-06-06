О том, что на сборе малины можно зарабатывать от 35 000 гривен/ежемесячно, при условии высокой физической выносливости у соискателя подобной работы, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-группу «Работа в Польше».

В частности, желающим поучаствовать в сборе сезонной ягоды, предлагаются зарплата до 300 злотых/ежедневно (около 6 600 злотых/ежемесячно): за каждый килограмм малины заплатят по 5 злотых, а за сопутствующие хозяйственные мероприятия — по 17 злотых/час. Таким образом, сделав простой подсчет, легко понять, что ежемесячная зарплата может колебаться в диапазоне от 35 000 гривен до 60 000 гривен в месяц.

Однако украинцам, которые претендуют на такую вакансию, необходимо заранее приобрести резиновые сапоги, водонепроницаемые штаны и куртку, и учесть, что работать придется с раннего утра и до вечера.

Ранее мы писали о том, что в Украине могут вскоре повысить размер минимальной заработной платы.